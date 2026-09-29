Concurs directori școli 2026: cum se desfășoară examenul pentru director și director adjunct

Concurs directori școli 2026: află cum se desfășoară probele pentru director și director adjunct, câți itemi au testele și care sunt notele minime de promovare.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat include probe standardizate pentru evaluarea competențelor, precum și pentru verificarea cunoștințelor de management și legislație școlară.
Ministerul Educației și Cercetării a precizat modul în care se desfășoară probele și care sunt notele minime necesare pentru promovarea concursului pentru directori de școli.
Proba de competențe pentru concursul de directori
Prima probă evaluează competențele și aptitudinile personale ale candidaților. Aceasta constă într-un test standardizat cu 20 de itemi, care trebuie rezolvat în maximum 60 de minute.
Testul pentru concursul de director și director adjunct este structurat astfel:
7 itemi de raționament verbal – verifică abilitatea de a utiliza vocabularul pentru înțelegerea și transmiterea clară a conceptelor;
7 itemi de raționament numeric – evaluează capacitatea de înțelegere a informațiilor numerice și de rezolvare a problemelor matematice;
6 itemi de raționament logic – verifică abilitatea de a înțelege și utiliza idei bazate pe logică și raționament.
Testul este de tip grilă. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.
Fiecare răspuns corect este punctat cu 0,5 puncte, iar evaluarea se face automat, prin intermediul platformei informatice.
Pentru această probă, candidatul este declarat promovat dacă obține cel puțin nota 6.
Proba este eliminatorie, iar nota obținută nu este inclusă în media finală. Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.
Proba scrisă de management și legislație școlară
A doua etapă constă într-o probă scrisă pentru evaluarea cunoștințelor de management educațional și legislație școlară.
Și această probă este alcătuită din 20 de itemi și trebuie rezolvată în maximum 60 de minute.
Tematica testului este împărțită astfel:
25% dintre itemi – Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;
25% – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5.726/6.08.2024;
20% – lucrarea lui Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale;
10% – Hattie, J. (2024), Învățarea vizibilă;
10% – Profilul profesional al managerului școlar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.934/2026;
10% – Cadrul de Referință al Curriculumului Național din România pentru învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.137/2026.
La fel ca în cazul primei probe, testul este grilă, fiecare item având patru variante de răspuns și un singur răspuns corect. Un răspuns corect valorează 0,5 puncte, iar evaluarea este realizată automat prin platforma informatică.
Ce notă trebuie obținută la proba scrisă?
Pentru a fi declarat promovat la proba scrisă de management și legislație școlară, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7.
Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicarea notei.
Candidații trebuie să țină cont de faptul că cele două probe au praguri distincte de promovare:
Prin urmare, pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct în școli, este importantă pregătirea atât pentru evaluarea competențelor, cât și pentru testul de management și legislație școlară.