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Guvernul Mureșan, la un pas de votul decisiv. De unde vin cele 30 de voturi în plus

Siegfried Muresan

Siegfried Muresan

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 21:24

Siegfried Mureșan anunță că are în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea Guvernului, după negocieri cu parlamentarii din grupul minorităților naționale, dar și cu aleși neafiliați și formațiuni mai mici.

Pentru a trece de Parlament, Cabinetul are nevoie de 233 de voturi. Mureșan spune că PNL, USR și UDMR susțin Guvernul, ceea ce înseamnă aproximativ 170 de voturi.

Premierul desemnat afirmă că discuțiile cu grupul minorităților au fost bune, însă decizia finală va fi anunțată miercuri, înaintea votului. În paralel, acesta negociază cu parlamentari neafiliați și grupuri parlamentare mai mici. Mureșan estimează că de aici ar putea veni alte voturi.

Mai sunt necesare 33 de voturi

PSD și AUR au anunțat că nu vor susține Guvernul Mureșan, astfel că premierul desemnat trebuie să găsească în continuare sprijin parlamentar pentru a ajunge la cele 233 de voturi necesare învestirii. Votul este programat miercuri, 30 septembrie.

”Situaţia este următoarea şi nu este surprinzătoare: Toţi parlamentarii Partidului Naţional Liberal, ai USR şi ai UDMR susţin guvernul. Am lucrat împreună la Programul de guvernare şi sunt convins că aceşti colegi vor vota în favoarea guvernului şi în plen.

Acestea sunt 170 de voturi. Am avut negocieri foarte bine cu grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, două rânduri de discuţii. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunţe, miercuri, înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism (…) discuţiile au fost bune”, a declarat, luni seară, la TVR, Siegfried Mureşan, potrivit News.ro.

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