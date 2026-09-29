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Șoferii care merg pe contrasens pe autostradă ar putea rămâne fără permis 3 ani. Ce prevede noul proiect de lege

Sancțiuni mai aspre pentru șoferi

Sancțiuni mai aspre pentru șoferi

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Scris deStoica Marian
Publicat29 sept. 2026, 08:19
Sursărealitatea.net

Șoferii care merg pe contrasens riscă permis anulat și 3 ani fără drept de examen

Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres riscă sancțiuni mult mai dure, potrivit unui proiect de lege depus în Senat.

Dacă inițiativa va fi adoptată, permisul de conducere va putea fi anulat, iar cei sancționați nu vor mai avea dreptul să susțină examenul pentru obținerea unui nou permis timp de trei ani.

Ce se schimbă pentru șoferii prinși pe contrasens

În prezent, Codul Rutier sancționează circulația pe contrasens pe autostradă sau pe drum expres cu amendă și suspendarea permisului pentru 120 de zile. Noul proiect propune o măsură mult mai severă: anularea permisului de conducere și interdicția de a obține unul nou timp de trei ani de la rămânerea definitivă a sancțiunii.

De ce vor autoritățile sancțiuni mai dure

Inițiatorii proiectului susțin că numărul incidentelor în care șoferii au fost surprinși circulând pe contrasens pe infrastructura de mare viteză a crescut în ultimii ani. Pe autostrăzi și drumuri expres, unde vitezele sunt ridicate, o coliziune frontală poate avea consecințe fatale, motiv pentru care consideră că sancțiunile actuale nu descurajează suficient astfel de comportamente.

Când ar putea intra în vigoare noile reguli

Deocamdată, măsura este doar un proiect de lege. Pentru a deveni aplicabilă, inițiativa trebuie să fie adoptată de Parlament și promulgată, după care va putea intra în vigoare. Până atunci, rămân valabile sancțiunile prevăzute de actualul Cod Rutier.

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