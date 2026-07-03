Advertising
Social· 1 min citire
Bărbat dispărut în Timiș, căutat de familie și polițiști
Foto: Facebook/Raul Popadineți
Valentin Todorescu, un bărbat în vârstă de 36 de ani, este căutat de familie și de polițiști după ce a dispărut luni seara, 29 iunie, din zona orașului Gătaia, județul Timiș.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:40BAC 2026: Elevii minorităților naționale susțin astăzi proba la Limba maternă, ultima din sesiunea iunie-iulie
- 08:15Detalii explozive din referatul procurorilor în dosarul azilelor goazei din Bihor: coșmarul din spatele ușilor închise
- 08:11Furtună violentă în Brașov: apele au făcut prăpăd în tot orașul. Inundații din Centru până la periferie – VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News