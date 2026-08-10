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Social· 1 min citire
Val de căldură extremă urmat de o răcire bruscă: ANM avertizează asupra fenomenelor meteo severe
Publicat10 aug. 2026, 11:06
SursăRealitatea PLUS
România se pregătește pentru un nou canipol de foc, cu temperaturi care vor depăși 35 de grade Celsius la umbră timp de mai multe zile consecutiv. Valul de căldură extremă va fi însă urmat de o schimbare radicală a vremii la finalul săptămânii, când o prăbușire bruscă a regimului termic va crea condițiile ideale pentru furtuni violente și fenomene meteorologice severe.
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