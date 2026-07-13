Advertising
Social· 1 min citire
Alertă în Mamaia Nord! Apa mării s-a înnegrit, iar mirosul puternic i-a speriat pe turiști VIDEO
Apă mare/ Captură foto
Publicat13 iul. 2026, 09:19
SursăRealitatea.Net
Apa mării și-a schimbat culoarea pe o plajă din Mamaia Nord, iar mirosul puternic resimțit în zonă i-a determinat pe turiști să sesizeze autoritățile. Deocamdată, cauza fenomenului nu este cunoscută, iar verificările sunt în desfășurare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:02 Doliu uriaș în cultura română! A murit Radu Băieșu, muzeograf, regizor și scriitor
- 11:37 Mureş: Cercetări pentru profanare de morminte; obiecte descoperite pe mormântul victimei lui Emil Gânj
- 09:32Cod galben de furtuni în mai multe regiuni din țară. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News