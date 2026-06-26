Social· 1 min citire

Accident cu ATV în zona barajului Colibița. Salvamontiștii și echipajele SMURD intervin pentru salvarea unei persoane rănite

Accident de ATV

Accident de ATV

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 26 iun. 2026, 22:06

O intervenție de urgență este în desfășurare, vineri, în Munții Călimani, după ce o persoană a fost rănită într-un accident cu un ATV produs într-o zonă greu accesibilă din apropierea barajului Colibița. La fața locului au fost mobilizate echipe Salvamont și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimei.

Intervenție în zona Pănulețu din Munții Călimani

Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Bistrița-Năsăud, accidentul s-a produs în zona Pănulețu, un sector dificil de accesat din Munții Călimani.

Salvamontiștii aflați de serviciu la baza de salvare din Colibița au fost trimiși imediat către locul incidentului, fiind primii care au ajuns în zonă pentru evaluarea victimei și acordarea asistenței de urgență.

Ulterior, aceștia urmează să facă joncțiunea cu echipajul SMURD, care intervine pentru preluarea persoanei rănite.

Victima este conștientă, dar acuză dureri la un picior

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud au precizat că accidentul a avut loc în apropierea barajului Colibița.

Conform primelor informații, victima este conștientă și cooperantă, însă prezintă dureri la nivelul unui membru inferior, motiv pentru care necesită îngrijiri medicale și transport într-o unitate spitalicească.

Având în vedere terenul accidentat, echipele Salvamont acționează pentru stabilizarea victimei și evacuarea acesteia în condiții de siguranță până la locul unde poate fi preluată de echipajul medical.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare privind starea persoanei rănite și circumstanțele producerii accidentului cu ATV-ul din zona Colibița.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident atv

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe