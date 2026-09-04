Sanatate· 2 min citire

Ministerul Sănătății anunță plăți de peste 1 miliard de lei din PNRR, pentru spitale și digitalizare

Spital

Spital

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat4 sept. 2026, 15:40
Actualizat4 sept. 2026, 15:42
SursăRealitatea.net

Ministerul Sănătății a virat, în această săptămână, sume care depășesc 1 miliard de lei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Banii sunt direcționați către informatizarea unităților medicale, investiții în infrastructura sanitară și extinderea unor servicii destinate pacienților.

Instituția a precizat, vineri, că numai între 31 august și 4 septembrie 2026 au fost făcute plăți de 340.058.551,79 lei către spitale și institute medicale din mai multe zone ale țării.

Peste 340 de milioane de lei, plătiți într-o singură săptămână

„Numai în perioada 31 august – 4 septembrie 2026, au fost efectuate plăți în valoare de 340.058.551,79 lei către spitale și institute medicale din întreaga țară”, a transmis Ministerul Sănătății.

Ce spitale primesc bani pentru proiecte de digitalizare

Printre beneficiarii finanțărilor pentru proiecte de digitalizare se numără Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Craiova, Spitalul Clinic CF nr. 2 din București, Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. Dr. Mircea Olteanu”, Spitalul Municipal Timișoara, Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” și Institutul Clinic Fundeni.

Ministerul arată că au fost aprobate finanțări și pentru alte unități sanitare. Separat, aproape 30 de milioane de lei au fost alocate pentru construirea unui nou spital în județul Bistrița-Năsăud, proiect care vizează consolidarea capacității medicale locale.

Aproape 30 de milioane de lei pentru noul spital din Bistrița-Năsăud

Plățile din PNRR acoperă atât proiecte de transformare digitală a instituțiilor din sistemul sanitar, cât și dezvoltarea centrelor comunitare integrate. Potrivit Ministerului Sănătății, investițiile ar urma să contribuie la servicii medicale mai eficiente, mai accesibile și mai bine adaptate nevoilor pacienților.

Rata de absorbție a fondurilor PNRR gestionate de Ministerul Sănătății a ajuns la 91%, conform datelor comunicate de instituție.

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