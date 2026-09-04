CCR a publicat motivările privind conducerile TVR și Radio România: Numirile făcute de Parlament, declarate neconstituționale

Publicat 4 sept. 2026, 09:25 Actualizat 4 sept. 2026, 09:26

Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat joi seară, în Monitorul Oficial, motivările deciziilor din 29 aprilie prin care a declarat neconstituționale hotărârile Parlamentului privind numirea Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

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