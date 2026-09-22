Siegfried Mureșan nu renunță la mandat: „Cum să-mi depun mandatul?” Ce spune despre negocierile din Parlament

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat marți că nu intenționează să își depună mandatul și că va continua negocierile pentru obținerea sprijinului necesar în Parlament.
Declarația a fost făcută după întâlnirea cu parlamentarii PNL, în contextul în care PSD a anunțat că nu susține actuala formulă de guvernare. Mureșan spune că va discuta cu grupurile parlamentare „cu respect” și că este dispus să poarte negocieri inclusiv cu social-democrații.
„Cum să-mi depun mandatul?”
Întrebat dacă ia în calcul să renunțe la mandatul primit de la președintele Nicușor Dan, Siegfried Mureșan a răspuns: „Nu, cum să-mi depun mandatul?”. Premierul desemnat a reafirmat că obiectivul său este formarea unui Guvern și obținerea votului de învestitură în Parlament.
Mureșan a precizat că va continua discuțiile cu parlamentarii și că este pregătit să poarte un dialog direct cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. „Cu domnul Grindeanu vom discuta cu drag și cu plăcere”, a declarat premierul desemnat.
Ce propune Mureșan
În cadrul întâlnirii cu parlamentarii liberali, Mureșan a prezentat mai multe măsuri incluse în programul de guvernare. Printre acestea se numără reducerea numărului de parlamentari în funcție de rezultatele recensământului, comasarea unor agenții, reforma pensiilor speciale și schimbarea modului de administrare a companiilor de stat.
Premierul desemnat a susținut, de asemenea, că programul său nu presupune noi creșteri de taxe și impozite și nici majorarea TVA.
Negocieri cu PNL, USR și UDMR
Mureșan este susținut în prezent de PNL, USR și UDMR, iar echipa sa încearcă să obțină o majoritate parlamentară. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.
Premierul desemnat a programat marți discuții cu grupurile parlamentare ale PNL și USR, iar miercuri dimineață urmează întâlnirea cu parlamentarii UDMR. Discuțiile vizează programul de guvernare și sprijinul parlamentar pentru Cabinetul propus.
PSD a decis, prin Biroul Permanent Național, să nu susțină Guvernul Mureșan, însă decizia finală aparține Consiliului Politic Național al partidului. În paralel, Mureșan susține că va continua dialogul cu parlamentarii social-democrați.
Mureșan nu negociază cu AUR
Premierul desemnat a menținut poziția potrivit căreia nu va purta negocieri cu AUR. În schimb, el spune că discuțiile cu celelalte grupuri parlamentare trebuie purtate direct și cu respect, inclusiv atunci când partidele au poziții diferite.
În cazul în care va obține sprijinul necesar, Cabinetul propus de Siegfried Mureșan va ajunge în Parlament pentru audieri și votul de învestitură.