SENATUL A RESPINS PROPUNEREA USR PRIVIND MAI MULȚI PARLAMENTARI PENTRU DIASPORA

Senatul a respins inițiativa legislativă depusă de USR care ar fi permis o reprezentare proporțională a Diasporei în Parlament, în funcție de numărul real al românilor care trăiesc în afara granițelor țării.

Potrivit USR, legea actuală creează o inechitate majoră, în condițiile în care milioane de cetățeni români din străinătate sunt reprezentați de un număr fix și redus de parlamentari, indiferent de creșterea populației din Diaspora.

„Legea electorală stabilește clar că un senator reprezintă 168.000 de cetățeni, iar un deputat 73.000. Însă această regulă nu se aplică în cazul Diasporei”, atrage atenția deputatul USR Iulian Lorincz.

Proiectul respins prevedea introducerea unui mecanism automat care să actualizeze numărul de mandate pentru Diaspora la fiecare ciclu electoral, în baza datelor oficiale.

Senatorul USR Cătălin Bochileanu a amintit că, la ultimele alegeri parlamentare, peste 750.000 de români au votat din afara țării, iar votul lor ar trebui să conteze la fel de mult ca cel exprimat în România.

Deși proiectul a fost respins de Senat, el va merge spre dezbatere și vot în Camera Deputaților, care este for decizional. USR a anunțat că va continua să lupte pentru o reprezentare echitabilă a românilor din Diaspora.

Sursa: Newsinn