Publicat 22 nov. 2026, 15:19 Sursă realitatea.net

Daniel Zamfir îi acuză pe Ilie Bolojan, Radu Miruță și Oana Gheorghiu că ar fi blocat restructurarea TAROM. Ce răspunde Radu Miruță și ce se întâmplă cu viitorul companiei?

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