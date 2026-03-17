Republica Moldova: Ambasadorul Rusiei la Chişinău, convocat la MAE în urma poluării Nistrului

MAE al Republicii Moldova: Astfel de acțiuni pun în perocul sănătatea cetățenilor

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul moldovean de Externe, marţi dimineaţă, 17 martie, unde i-a fost înmânată o notă de protest cu privire la atacul Rusiei din 7 martie asupra complexului hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina, ce a dus la poluarea Nistrului.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în râul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător şi securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova.

Râul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populaţia ţării şi pentru 98% din municipiul Chişinău”, a transmis MAE din Republica Moldova potrivit Radio Chișinău .

MAE al Republicii Moldova: Astfel de acțiuni pun în perocul sănătatea cetățenilor

Conform Ministerului moldovean al Afacerilor Externe, astfel de acţiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă şi sănătatea cetăţenilor Republicii Moldova şi nu pot fi acceptate.

De asemenea, ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse i-au fost prezentate mostre de apă contaminată din Nistru, potrivit site-ului Deschide.md , citat de Agerpres .

Autorităţile Republicii Moldova au instituit stare de alertă de mediu în bazinul râului Nistru , după ce în apele acestuia au ajuns produse petroliere.

Autorităţile ucrainene au anunţat că scurgerile au fost provocate de un atac rusesc asupra hidrocentralei Novodnestrovsk, aflată lângă oraşul cu acelaşi nume din regiunea Cernăuţi.

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru situaţia creată pe Nistru.