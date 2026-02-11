Primarii intră în grevă după discuțiile tensionate cu Ilie Bolojan pe tema austerității

Revolta din administrație. Urmează discuțiile cu șefii de Consilii Județene

Administrația locală fierbe în urma reformelor propuse de premierul Ilie Bolojan. După o rundă de negocieri eșuată, în care edilii l-au criticat dur pe șeful Executivului, primăriile din întreaga țară au recurs la greve de avertisment, blocând activitatea instituțiilor timp de două ore.

Tensiuni la cote maxime: Primarii, nemulțumiți de povara fiscală

Reforma administrativă asumată de Ilie Bolojan a generat un val de revoltă fără precedent în rândul aleșilor locali. Conflictul a escaladat după întâlnirea de ieri, în care premierul a sugerat că necesitatea creșterii taxelor locale ar fi o consecință directă a cerințelor cetățenilor pentru servicii mai bune.

Această poziționare i-a scos din minți pe edili, care îl acuză pe premier de lipsă de realism și de transferul responsabilității politice către autoritățile locale. Edilii deja au declanșat o greva de avertisment. Activitatea în numeroase primării a fost suspendată total timp de două ore, ca prim semnal de alarmă. Primarii susțin că reforma „desființează” autonomia locală și pune presiune insuportabilă pe bugetele familiilor. Dialogul pare rupt, edilii refuzând să accepte noile măsuri în forma actuală.

Urmează discuțiile cu șefii de Consilii Județene

În timp ce primăriile sunt în pragul revoltei, Ilie Bolojan încearcă să gestioneze criza printr-o nouă rundă de consultări. La această oră, premierul se întâlnește cu președinții consiliilor județene pentru a încerca să obțină susținerea acestora.

Miza este uriașă. Fără un consens cu liderii locali, implementarea reformei administrative riscă să fie blocată nu doar în stradă, ci și la nivel birocratic. Rămâne de văzut dacă Bolojan va face concesii sau dacă va menține linia dură a austerității și a restructurării.