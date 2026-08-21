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Politica· 1 min citire
Președintele Nicușor Dan participă la Adunarea Generală ONU de la New York
Nicușor Dan
Publicat21 aug. 2026, 10:54
Sursărealitatea.net
Pe 23 septembrie va susține intervenția națională
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