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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorior AUR): „6 miliarde de euro, făcuți cadou fără licitație unei firme străine, în timp ce industria românească este ignorată”
Petrișor Peiu (liderul senatorior AUR)
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că direcționează fără licitație contracte în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro către compania germană Rheinmetall, în loc să investească în dezvoltarea industriei de apărare din România. Acesta susține că o astfel de decizie ridică semne de întrebare privind interesul național și solicită explicații cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii împrumutați de stat.
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