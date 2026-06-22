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Paul Stănescu: ”PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR. Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier”

Paul Stănescu

Paul Stănescu

Realitatea de Caras-Severin
Scris de Realitatea de Caras-Severin Publicat: 23 iun. 2026, 01:02

Paul Stănescu, senator PSD și fost secretar general al partidului, a declarat marți seară că social-democrații au greșit atunci când au exclus orice formulă de guvernare alături de AUR.

„Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier”

Social-democratul a subliniat că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere pentru funcția de prim-ministru, în cazul în care Guvernul Veștea nu obține votul de învestitură.

„Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. PSD a câștigat alegerile. Cum să nu vrea? A spus public că vrea”, a declarat Paul Stănescu.

”PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR”

În ceea ce privește colaborarea cu AUR, seantorul a afirmat că PSD a greșit atunci când a exclus din start această variantă.

„AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Sunt reprezentanții a 20% dintre români. (...) PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR”, a mai spus Paul Stănescu.

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