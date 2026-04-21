Scenariile de guvernare, discutate de Bolojan cu USR și UDMR: premierul caută susținere pentru un guvern minoritar după ruperea de PSD
Kelemen Hunor, Ilie Bolojan și Dominic Fritz
Premierul Ilie Bolojan are programată o întâlnire de grad zero, în această după-amiază, la Palatul Victoria, cu liderii USR și UDMR, în plină criză politică generată de retragerea sprijinului de către PSD, potrivit Realitatea PLUS.
Întâlnirea este programată la ora 15:30 și vine într-un moment critic pentru actualul Executiv, în condițiile în care se caută soluții pentru menținerea unei majorități sau pentru conturarea unei noi formule de guvernare.
Negocieri pentru supraviețuirea Guvernului
Potrivit informațiilor de ultim moment, la discuții vor participa liderul USR, Dominic Fritz, și președintele UDMR, Kelemen Hunor. Tema principală a întâlnirii o reprezintă scenariile de guvernare în perioada următoare, în contextul în care Ilie Bolojan își asumă varianta unui guvern minoritar pentru o perioadă de aproximativ 45 de zile.
Discuțiile vizează identificarea unei formule stabile, care să permită funcționarea Executivului într-un moment în care tensiunile politice au atins un nivel ridicat.
Zi decisivă pentru PNL și pentru coaliție
Întâlnirea de la Palatul Victoria are loc în aceeași zi în care conducerea PNL s-a reunit în Biroul Politic Național, ședință aflată încă în desfășurare la ora transmiterii acestei știri. În paralel, presiunea politică crește, după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic și ia în calcul susținerea unei moțiuni de cenzură.
