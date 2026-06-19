Politica· 2 min citire

Nicușor Dan: „Niciun partid nu a construit o majoritate. Am ales varianta cu cele mai mari șanse”

Nicușor Dan (profimedia)

Nicușor Dan (profimedia)

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 18:22

Președintele Nicușor Dan a explicat decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că a ales varianta pe care o consideră cea mai probabilă pentru a obține susținerea Parlamentului și pentru a debloca situația politică.

Nicușor Dan și-a apărat decizia privind desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier, afirmând că în ultimele săptămâni niciun partid politic nu a reușit să construiască o majoritate parlamentară.

Președintele a precizat că a analizat mai multe scenarii și a ales varianta pe care a considerat-o cea mai realistă în contextul actual, cu șansele cele mai mari de a duce la învestirea unui guvern.

„Nu fac jocuri de partid. Mandatul meu are două direcții esențiale: menținerea orientării pro-occidentale și evitarea unei crize economice bruște. Din discuțiile purtate cu partidele, am considerat că această variantă are cele mai mari șanse să treacă”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că, timp de șase săptămâni, niciun partid nu și-a asumat formarea unei majorități, ceea ce a dus la blocajul actual din Parlament.

Despre Adrian Veștea, președintele a afirmat că acesta are experiență administrativă, a gestionat bugete importante și fonduri europene și a demonstrat capacitate de a lucra într-un mediu politic complex.

„Este o persoană care a reușit să câștige în mod repetat încrederea alegătorilor și care poate contribui la construirea unui dialog politic necesar în acest moment”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat dacă Veștea a venit cu o majoritate parlamentară, președintele a negat, precizând că decizia a fost luată strict pe baza scenariilor de lucru analizate la nivelul Administrației Prezidențiale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nicusor danadrian vestea

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe