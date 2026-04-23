Miniștrii social-democrați și-au depus demisiile la Guvern. PSD: Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare

Miniştrii PSD şi-au depus, joi, demisiile, la Guvern. PSD a transmis că din acest moment, premierul Ilie Bolojan nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare şi nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României.

UPDATE - PSD: Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare

”Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare, ceea ce înseamnă că nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României. Potrivit Constituţiei, niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea naţională în nume propriu, contrar voinţei parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere şi democratice”, spun social-democraţii.

PSD mai arată că ”menţinerea în fruntea unui guvern nefuncţional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicaţii negative asupra economiei naţionale”.

”Retragerea miniştrilor PSD nu reprezintă o abandonare a guvernării, ci un act prin care este iniţiată schimbarea cerută de o largă majoritate a cetăţenilor români. Recesiunea, inflaţia, prăbuşirea consumului şi a producţiei impun o astfel de schimbare! Ar fi fost iresponsabil să continuăm pe aceeaşi cale care s-a dovedit greşită, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm”, spune PSD în comunicat.

PSD anunţă că este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european şi să susţină un premier, politic sau tehnocrat, care să fie receptiv la problemele cetăţenilor şi care să aibă capacitatea de a colabora cu partidele care îi asigură majoritatea parlamentară.

”Până la formarea unui nou guvern, PSD va asigura sprijinul parlamentar pentru adoptarea actelor normative necesare în derularea proiectelor cu finanţare europeană”, arată formaţiunea.

De asemenea, miniştrii demisionari ai PSD îşi vor îndeplini atribuţiile guvernamentale, până la finalizarea procedurilor legale, care se încheie prin publicarea în Monitorul Oficial a decretului prezidenţial privind vacantarea funcţiilor. În această perioadă, miniştrii PSD nu vor mai participa la şedinţele de guvern, dar îşi vor delega reprezentarea către secretarii de stat desemnaţi de celelalte partide din Coaliţia de guvernare.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

La ora 14:00, conform surselor Realitatea Plus, toți miniștrii Partidului Social Democrat vor ajunge la Palatul Victoria pentru a îi mâna demisiile lui Ilie Bolojan.

Miniștrii PSD demisionează astăzi la ora 14

Practic, este momentul în care Partidul Social Democrat iese oficial din guvernul condus de Ilie Bolojan.

Între timp, social-democrații își fac planuri și pentru perioada următoare, pentru ce urmează după aceste demisii.

Se iau în calcul atât o moțiune de cenzură, cât și o sesizare la CCR

Conform surselor Realitatea Plus, vor avea loc mai multe discuții în interiorul Partidului în zilele următoare. Sunt luate în calcul atât o moțiune de cenzură, cât și o sesizare la Curtea Constituțională, în cazul în care Ilie Bolojan nu se va prezenta în Parlament în decursul acestor 45 de zile de interimat care urmează.

Pentru a cere votul parlamentarilor, însă, vor mai exista discuții în partid pentru a se lua o decizie, atât în privința acestei sesizări, cât și în privința moțiunii de cenzură.