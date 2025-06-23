ILIE BOLOJAN, MESAJ FERMI ÎN PARLAMENT: „ORDINE ÎN FINANȚE, BUNĂ GUVERNARE ȘI RESPECT PENTRU ROMÂNI”

Premierul desemnat Ilie Bolojan a cerut luni, în plenul reunit al Parlamentului, votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa executivă propusă.

Premierul desemnat Ilie Bolojan a cerut luni, în plenul reunit al Parlamentului, votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa executivă propusă. Într-un discurs marcat de ton ferm și angajamente clare, Bolojan a transmis că România se află într-un moment de cotitură și are nevoie de un guvern responsabil, eficient și stabil.

„Este o mare responsabilitate să vin în fața dumneavoastră ca prim-ministru desemnat. Le mulțumesc partidelor care au ales să colaboreze pentru o cauză comună – formarea unui guvern pro-occidental, capabil să răspundă crizelor actuale și să relanseze economia”, a spus Bolojan.

În centrul viziunii sale de guvernare se află trei priorități-cheie: ordine în finanțele publice, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Premierul desemnat a criticat lipsa de responsabilitate financiară din trecut și a promis reforme care să readucă încrederea în instituțiile statului.

„Reformele vor începe cu statul și cu clientela politică. România nu poate avansa fără un aparat administrativ performant și fără stabilitate economică”, a subliniat Bolojan. El a punctat că redresarea bugetară, atragerea fondurilor europene, continuarea investițiilor publice și sprijinul pentru mediul de afaceri vor fi pilonii de acțiune ai noului executiv.

Bolojan a insistat asupra nevoii de a schimba mentalitatea din administrație și a transmis un mesaj direct cetățenilor: „Vă cer încredere. Nu promit minuni, dar garantez seriozitate, echilibru și o guvernare care să pună interesul public pe primul loc.”

Sursa: Newsinn