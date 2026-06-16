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Politica· 1 min citire
Greii din PNL, în spatele lui Veștea. STENOGRAME BOMBĂ din ședința liberalilor
Ilie Bolojan și Adrian Veștea (Inquam/George Călin)
Publicat16 iun. 2026, 07:49
Sursărealitatea.net
Liderii cheie din PNL îl susțin pe Adrian Veștea pentru funcția de premier în ciuda presiunilor făcute de Ilie Bolojan. Cătălin Predoiu, Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc și Rareș Bogdan au declarat că singura soluție ca România să iasă din criză este să avem un guvern condus de Adrian Veștea în următoarele zile.
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