George Simion (președinte AUR): „Statele Unite rămân un partener important, cel mai important partener, și vedem viitorul României și viitorul Europei în întregime numai alături de SUA”

Președintele AUR George Simion a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa Darryl Nirenberg, în cadrul căreia au fost discutate relațiile dintre România și SUA, situația politică internă și poziția administrației americane față de evoluțiile politice din țara noastră.

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