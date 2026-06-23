Politica· 1 min citire

George Simion a cerut măsuri concrete înaintea votului din Parlament

George Simion

George Simion

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 07:50
Sursărealitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a solicitat adoptarea unor măsuri economice concrete înaintea votului din Parlament privind învestirea Guvernului. Printre principalele propuneri susținute de acesta se numără indexarea pensiilor, revenirea cotei standard de TVA la 19% și stabilirea unui impozit pe dividende de 8%.

Potrivit lui Simion, aceste măsuri ar avea rolul de a sprijini populația și mediul de afaceri într-un context economic dificil. Liderul AUR a subliniat că deciziile privind taxele și veniturile românilor trebuie să reprezinte o prioritate pentru viitorul Executiv.

Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor politice intense privind formarea noului Guvern și programul de guvernare.

George Simion a acuzat „35 de ani de trădare” și a BOICOTAT ședința de învestitură a lui Veștea. Deputații AUR au părăsit sala în masă!

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