Fostul comandant al lui Trump, față în față cu Ana Maria Păcuraru, într-un interviu exploziv marca Realitatea PLUS: ”Europa nu își apără valorile”-VIDEO

Fostul comandant al Poliției de Frontieră din Statele Unite, Gregory Bovino, a declarat, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate jurnalistei Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, că Europa trebuie să își apere mai bine granițele și să își protejeze valorile. De asemenea, oficialul american a vorbit despre migrația ilegală, suveranitate și lecțiile pe care Europa le-ar putea învăța din măsurile luate de președintele SUA, Donald Trump.
Gregory Bovino, fost comandant al Poliției de Frontieră din SUA: Mulți lideri nu reușesc să vadă problema și la consecințele care ar rezulta din migrația ilegală în țară. Mulți dintre lideri și birocrați văd asta ca pe o mână de lucru ieftină: „Dacă aduc mână de lucru ieftină aici, unele corporații vor face mulți bani”. Dar nu se uită la faptul că există milioane de indivizi pentru care cetățenii și țara plătesc un preț mult mai mare decât o mână de lucru ieftină.
Ana Maria Păcuraru: Deci, dacă vorbim de o mână de fier asupra protejării frontierei, dar desigur și despre o politică de frontieră fără abuzuri, cum ar arăta?
Gregory Bovino, fost comandant al Poliției de Frontieră din SUA: Ați folosit termenul de politică fără abuzuri. Asta este foarte important pentru că trebuie să privim prin ce trec cetățenii noștri din multe din aceste țări, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Abuzurile asupra cetățenilor noștri, fie că e vorba de pierderea de joburi, creșterea prețurilor locuințelor, faptul că tinerii nu-și mai permit case, acesta e abuzul, crimele pe care imigranții ilegali și străinii le fac împotriva cetățenilor din Europa și Statele Unite. Acolo este abuzul. O politică fără abuzuri înseamnă scoaterea lor pe cât mai repede posibil, până când nu vor fi răniți sau uciși mai mulți cetățeni.
Ana Maria Păcuraru: Pare că putem cuprinde toate acestea într-o națiune suverană. Cum ați defini o națiune suverană, în cuvintele dumneavoastră?
Gregory Bovino, fost comandant al Poliției de Frontieră din SUA: Sigur, când vorbim despre suveranitate, vorbim despre tradiții, obiceiuri, credințe și cel mai important, cultură. Care este cultura României? Am petrecut ceva timp cu George Simion, ieri, toată ziua. Vorbind cu George, mi-a arătat foarte multe despre cultura românească. E foarte important pentru supraviețuirea unei țări, unei națiuni, ca cultura ei să rămână intactă. Când aduci milioane de străini cărora nu le place cultura ta, nu sunt de acord cu ea și vor s-o schimbe, ai o problemă. Asta subminează suveranitatea și nu mai ține de suveranitate.
Ana Maria Păcuraru: Vorbim și despre securitatea noastră națională pentru că știți incidentele cu dronele care au intrat în spațiul nostru aerian, al unui stat NATO. România se află la granița estică a NATO, domnule comandant Bovino, ce ar trebui să învețe Europa din abordarea americană în privința apărării granițelor?
Gregory Bovino, fost comandant al Poliției de Frontieră din SUA: Cred că ne putem uita la ceea ce a făcut Donald Trump, la abordarea sa în privința apărării frontierei. Acea abordarea era protejarea efectivă a graniței. A construit un zid de peste 9 metri, a instalat multă tehnologie, fie ea anti-dronă sau nu. Ați vorbit de drone, asta o problemă care este și la granița noastră sudică, cartelurile și organizațiile transnaționale vor face absolut orice ca să treacă acea graniță. Deci tehnologie, infrastructură și oameni antrenați. Asta e foarte important. Nu poți niciodată să înlocuiești oamenii bine pregătiți. Asta este, poate, cea mai importantă resursă pe care o avem. E un aspect pe care președintele Trump l-a pus în centrul priorităților administrației sale și care a dat rezultate foarte bune.