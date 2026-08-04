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Dominic Fritz își păstrează mandatul de primar, dar va avea salariul redus timp de șase luni

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 aug. 2026, 16:19

Prefectul a anunțat că ordinul a fost emis după ce ANI a transmis documentele privind hotărârea definitivă a instanței și a solicitat aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute de lege.

Paul Finta a explicat că, înainte de emiterea ordinului, a cerut puncte de vedere atât Ministerului Afacerilor Interne, cât și Agenției Naționale de Integritate.

Ministerul a indicat că temeiul legal îl reprezintă prevederile Codului Administrativ, în timp ce ANI nu a transmis un răspuns oficial la solicitare, însă a precizat public că, în cazurile de conflict de interese analizate până în prezent, nu a fost dispusă încetarea mandatului niciunui primar.

Prefectul a arătat că decizia este în concordanță cu practica administrativă aplicată în situații similare. El a amintit că, în 2023, a dispus aceeași sancțiune împotriva primarului orașului Recaș, aflat într-o situație identică.

Astfel, Dominic Fritz își păstrează funcția de primar al municipiului Timișoara, însă va avea indemnizația diminuată cu 10% pe durata următoarelor șase luni.

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