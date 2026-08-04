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Actualitate· 1 min citire
Dominic Fritz își păstrează mandatul de primar, dar va avea salariul redus timp de șase luni
Dominic Fritz
Prefectul a anunțat că ordinul a fost emis după ce ANI a transmis documentele privind hotărârea definitivă a instanței și a solicitat aplicarea măsurilor disciplinare prevăzute de lege.
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