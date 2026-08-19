Fostul ministru al Sănătății, atac DUR la adresa USR și PNL

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 aug. 2026, 07:44

Fostul ministru al Sănătății condamnă public dubla măsură de care dau dovadă USR și PNL. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a cerut în mod ironic introducerea unei noi definiții în dicționarul limbii române, care să cuprindă exact ceea ce se întâmplă acum pe scena politică.

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