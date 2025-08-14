AUR PREGĂTEȘTE MOȚIUNE DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA EXECUTIVULUI ACUZAT DE SĂRĂCIREA ROMÂNILOR
AUR va depune o nouă moțiune de cenzură și cere tuturor partidelor, inclusiv celor aflate în coaliția de guvernare, să dea jos Executivul care a venit cu măsuri pentru sărăcirea românilor
Mișcare de ultim moment din partea suveraniștilor după austeritatea impusă de Guvernul Bolojan. AUR va depune o nouă moțiune de cenzură și cere tuturor partidelor, inclusiv celor aflate în coaliția de guvernare, să dea jos Executivul care a venit cu măsuri pentru sărăcirea românilor. Mai mult, liderul suveraniștilor a anunțat că din noua formulă de guvernare va face parte Călin Georgescu.
George Simion: Dl. Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor. Faptul că, dintr-o eroare, dintr-o prostie, din cauza dezbinării, în momente precum alegerile, apar voci care duc românii să voteze altceva - și noi avem 20% în acest moment în Parlamentul României, nu mai mult - nu înseamnă că alți parlamentari nu pot, în sfârșit, să se căiască, să revină la soluții, unde o să vadă că propriile partide nu au soluții, și să accepte o guvernare. Noi acceptăm cu orice forță politică, nu ne interesează, o guvernare în fruntea căreia să fie domnul Călin Georgescu. Noi rămânem aceiași, așa cum am fost și în 2020, și așa cum am fost și în 2024.
Anca Alexandrescu: Cum vedeți vizita, concediul petrecut de Nicușor Dan în Moldova?
George Simion: Întoarce favorul că au apărut știri în ultimele zile, inclusiv că, vezi Doamne, se dădeau ordine și mesaje pe Telegram să voteze cetățenii Republicii Moldova cu George Simion. Rezultatul cred că a fost clar.
