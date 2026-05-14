Anca Alexandrescu lansează acuzații dure după reținerea șefului Vămilor: „Este omul lui Ilie Bolojan” - VIDEO

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a vorbit despre reținerea președintelui Autorității Vamale Române, Mihai Savin, într-un dosar în care procurorii îl acuză de fals și uz de fals sau mai bine spus, „omul lui Bolojan”, așa cum l-a denumit jurnalista.

În intervenția sa, Anca Alexandrescu a lansat acuzații și provocări directe către Ilie Bolojan, despre care a precizat clar că l-a susținut pe Mihai Savin și pe care l-a acuzat că ar controla mai multe instituții și structuri de influență. Realitatea PLUS a cerut puncte de vedere de la toate personajele implicate, dar până la ora transmiterii acestei știri nu a primit răspuns.