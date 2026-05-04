Nicușor Dan, cu câteva ore înainte de votul moțiunii: Indiferent de rezultat, România va continua să păstreze direcția occidentală
Președintele Nicușor Dan face declarații înaintea votului din Parlament pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Șeful statului se află în Erevan, la cea de-a 8-a ediție a summitului Comunității Politice Europene (CPE).
Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă la finalul participării la reuniunea Comunității Politice Europene.
Principalele declarații:
Vreau să-i asigur pe români că, indiferent care va fi rezultatul moțiunii, România va continua să păstreze direcția occidentală. Statul va continua să funcționeze, există acord politic pe obiectivele fundamentale, care sunt SAFE și PNRR.
În oricare dintre situații, discuțiile politice vor fi dificile, dar, chiar și așa, trebuie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul comun.
O situație de incertitudine cu privire la direcție politică va exista, o săptămână, două, dar aceasta nu ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că există angajamente pe direcția proeuropeană.
