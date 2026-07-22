Canicula lovește puternic economia Europei. Pierderile pot ajunge la sute de miliarde de euro

Publicat 22 iul. 2026, 08:17 Sursă Realitatea.net

Europa se încălzește de aproximativ două ori mai repede decât media globală, iar efectele nu mai sunt doar climatice. Valurile de căldură afectează deja economia, reduc productivitatea, pun presiune pe industrie și provoacă mii de decese.

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