Băncile atacă dur Consiliul Concurenței în scandalul ROBOR: „afectează credibilitatea statului român”

Publicat 25 iun. 2026, 13:21 Sursă realitatea.net

Comunitatea bancară din România reacționează ferm după rezoluția Consiliului Concurenței, pe care o consideră abuzivă și lipsită de fundamentare clară. Potrivit Asociației Române a Băncilor, decizia ridică probleme grave de securitate juridică, predictibilitate economică și credibilitate instituțională a statului român.

Distribuie articolul