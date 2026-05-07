George Simion, semnal de alarmă din Gorj: „CEO Oltenia și Șantierul Naval Mangalia, victimele unei crime economice”

Sursă: realitatea.net

Președintele AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări și a politicilor europene de mediu, în cadrul unei întâlniri cu membrii partidului din județul Gorj. Acesta a propus soluții radicale pentru salvarea sectorului energetic și a locurilor de muncă, solicitând suspendarea Pactului Verde European.

Criza locurilor de muncă și „Pactul Verde”

Liderul AUR a pus sub semnul întrebării direcția economică a țării, comparând pierderile de personal din sectorul energetic cu cele din industria navală . Acesta consideră că reglementările europene actuale sunt principalul vinovat pentru instabilitatea economică națională.

Cea mai mare crimă economică din aceste zile, după cele 1.800 de locuri de muncă pierdute aici, în Gorj, la CEO Oltenia, sunt celelalte 1.000 de locuri pierdute astăzi la șantierul naval din Mangalia. Ei nu au soluții, nu vin cu variante, ci propun aceiași oameni și aceleași constrângeri, fără să spună «stop» la nivel european periculosului Pact Verde, care a nenorocit economiile tuturor statelor din Uniunea Europeană”, a declarat George Simion.

Soluția AUR: Holding național și subvenționarea certificatelor verzi

În viziunea președintelui AUR, salvarea gigantului energetic din Oltenia depinde de o reorganizare strategică a resurselor naționale. Simion propune ca povara fiscală a emisiilor de carbon să nu mai cadă direct pe umerii producătorilor de energie pe bază de cărbune.

„Certificatele verzi pe care România și CEO Oltenia trebuie să le plătească ar trebui să fie suportate din energia hidro și din cea nucleară. Avem în vedere crearea unui holding care să ofere energie la prețuri accesibile. Acesta este impactul direct asupra economiei românești și, totodată, soluția prin care locurile de muncă de aici, de acasă — pentru gorjeni, pentru hunedoreni și pentru toți românii — să fie menținute”, a explicat acesta.

Modelul polonez și asumarea guvernării

George Simion a subliniat că România ar trebui să urmeze exemplul altor state europene care au început să conteste calendarul tranziției energetice impus de Bruxelles, punctând că AUR este gata să își asume responsabilitatea executivă pentru a negocia aceste termene.

„Suspendarea temporară a Pactului Verde este o soluție cerută de Polonia și de Italia; a fost cerută, cu jumătate de gură, și de România la ultima reuniune a Consiliului European. Pentru asta trebuie să lupte un viitor guvern și pentru asta ne asumăm și noi intrarea la guvernare.”

Consultări interne: „Nimeni nu s-a născut învățat”

Finalul discursului a fost dedicat mobilizării membrilor de partid. Simion a cerut o implicare activă a organizațiilor locale în stabilirea liniei politice a formațiunii, respingând ideea unor decizii luate „de sus în jos”.

„Vă cer să vă luați în serios sarcina de membri AUR. Sunteți oameni care v-ați angajat să reconstruiți România. Spuneți-ne ce credeți că trebuie făcut, care trebuie să fie linia politică. Nimeni nu s-a născut învățat; fiecare dintre noi are idei bune și punem mare preț pe consultările reale, nu pe cele formale, cu întrebări și rezultate cunoscute dinainte”, a conchis liderul AUR.

Declarațiile vin într-un moment tensionat pentru județul Gorj, unde procesul de decarbonare și închiderea treptată a grupurilor energetice pe cărbune au stârnit numeroase proteste și îngrijorări privind viitorul social al regiunii.