Zborurile avioanelor Emirates, aproape goale pe ruta către Dubai din cauza războiului. În mod normal, compania opera 500 de zboruri pe zi

Compania aeriană Emirate operează zboruri către Dubai care, în unele cazuri, sunt aproape goale, în contextul în care tot mai mulți călători evită zona Golfului Persic pe fondul tensiunilor regionale. Situația reflectă provocările majore cu care se confruntă cea mai mare companie aeriană internațională în încercarea de a-și restabili rețeaua globală.

Potrivit datelor analizate de agenția de presă, zborurile către Dubai dinspre destinații din SUA și Europa continentală au fost cel mai grav afectate.

Aeronavele care revin din Praga sau Budapesta sunt ocupate în proporție de doar 5%–10%, în timp ce un zbor recent din Paris a transportat doar 25 de pasageri într-un Airbus A380 configurat pentru aproximativ 600 de locuri, un număr aproape egal cu cel al membrilor de echipaj, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.

Situații similare au fost înregistrate și pe rute din Statele Unite: mai multe aeronave plecate din New York au avut grad de ocupare sub 20%, iar un zbor din ultima săptămână a decolat cu mai puțin de 35 de pasageri. Zborurile din Chicago au avut jumătate din locuri ocupate, potrivit documentelor interne consultate de Bloomberg.

În sens invers, cursele cu plecare din Dubai au un grad mult mai mare de ocupare, având în vedere numărul limitat de zboruri disponibile și interesul crescut al persoanelor care încearcă să părăsească orașul. Emirates aduce însă aeronavele înapoi la hub-ul din Dubai cu un număr redus de pasageri.

Compania se confruntă zilnic cu mii de neprezentări la zborurile de plecare și oferă rambursări și reprogramări flexibile până la sfârșitul lunii martie. Într-un comunicat, Emirates a declarat că își va continua procesul de restabilire a rețelei „în ritm rapid”, atâta timp cât condițiile o permit în siguranță, menționând că gradul redus de ocupare este „așa cum era de așteptat” în actualul context. Oficialii companiei au refuzat să comenteze detalii specifice despre rutele afectate.

Emirates opera în mod normal aproximativ 500 de zboruri zilnice din Dubai

Datele Flightradar24 arată că, înainte de izbucnirea războiului din Iran, Emirates opera în mod normal aproximativ 500 de zboruri zilnice de pe Aeroportul Internațional Dubai, jumătate dintre acestea fiind plecări. Pe 16 martie, numărul de decolări a scăzut la doar 71.

Deși transportul de pasageri a fost sever afectat, compania continuă să utilizeze o parte din aeronave pentru transport cargo, în special Boeing 777, care oferă o capacitate mai bună de încărcare față de modelele Airbus A380. Volumul de marfă asigură un flux de venituri constant și permite aducerea în Dubai a bunurilor perisabile esențiale.