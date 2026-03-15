Televiziunea fugarului Ghiță lansează un atac la adresa lui Călin Georgescu, înainte ca acesta să vină la „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu

Televiziunea fugarului Sebastian Ghiță îl atacă pe Călin Georgescu chiar în momentul în care „președintele interzis” urmează să apară la Televiziunea Poporului. După ce au atacat anterior suveraniștii, cei de la acest post TV au trecut acum la denigrarea lui Călin Georgescu și anunță că vor difuza o înregistrare cu Sebastian Ghiță despre acesta.

În timpul alegerilor, televiziunea lui Ghiță se prezenta drept suveranistă, însă acum nimeni — nici măcar cei care încă urmăresc acest post — nu mai înțelege unde se poziționează pe spectrul politic.

„Nu este absolut deloc surprinzător, tocmai pentru că vedem cum se dau de gol cei de la televiziunea fugarului Ghiță. Dacă până acum au jucat această carte de suveranism, de patrioți, de oameni care în campanie l-au scos în față pe Victor Ponta, dar nu au lovit în Călin Georgescu, pentru că se foloseau de imaginea lui.

În momentul în care președintele interzis va fi în studio la noi, la Televiziunea Poporului, pe televiziunea pe care o controlează Sebastian Ghiță sunt anunțate așa-zise înregistrări, înregistrări care au ca scop doar să-l denigreze pe Călin Georgescu. Evident că apare întrebarea legitimă, când au fost patrioți, au fost vreodată și dacă da, cum de s-au sucit acum? Că pare că e o cheiță acolo care a fost întoarsă la fix.