Românii pot semna acte digitale cu noua carte de identitate electronică

Românii pot semna acum documente PDF direct de pe telefon, folosind cartea de identitate electronică, prin aplicația mobilă ROeID. Noua opțiune permite aplicarea unei semnături electronice avansate fără a mai fi necesar un calculator sau o semnătură fizică.

Pentru a folosi această facilitate, utilizatorii trebuie să descarce aplicația ROeID și să își creeze cont cu ajutorul cărții de identitate electronice. După autentificare, documentul PDF poate fi încărcat direct în aplicație, iar pentru autorizarea semnării sunt necesare codul CAN și PIN-ul format din șase cifre.

În etapa finală, cartea de identitate trebuie apropiată de un telefon mobil compatibil cu tehnologia NFC, scrie Profit.

Semnătura este aplicată în format electronic prin utilizarea certificatului digital și a funcțiilor criptografice integrate în cipul cărții de identitate.

Cadrul legal pentru această procedură este stabilit de Legea nr. 214/2024, care reglementează folosirea semnăturii electronice avansate și efectele juridice ale acesteia.

În aceste condiții, documentele semnate electronic pot avea aceeași valoare juridică precum cele semnate olograf, cu respectarea cerințelor legale privind certificatele și recunoașterea semnăturii.

Noua funcționalitate le oferă românilor posibilitatea de a gestiona mai ușor acte oficiale și contracte, rapid și fără deplasări, economisind timp și simplificând procesul administrativ.