Restricții majore de trafic din cauza vremii severe. Circulația oprită pe A7 și restricționată pe A1, A2 și A3. A fost emis RO-Alert - FOTO

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță restricții importante

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță restricții importante de circulație pe mai multe autostrăzi din țară, din cauza condițiilor meteorologice severe.

Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT de „alertă extremă” pentru Autostrada A1 București–Pitești, recomandând șoferilor să evite deplasările în zonă și să identifice rute alternative.

Circulația pe A1, A2, A3 și A7 este restricționată

Pe Autostrada A3 București–Ploiești, traficul se desfășoară în condiții dificile, din cauza ninsorilor și viscolului. „În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului autovehiculelor cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe întreg tronsonul autostrăzii A3”, au transmis autoritățile.

Situația este și mai gravă pe Autostrada A7 Ploiești–Adjud, unde traficul rutier a fost oprit complet. „În zonă se acționează pentru deblocarea drumului. În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului pentru toate autovehiculele”, precizează Centrul INFOTRAFIC.

Pe Autostrada A2 București–Constanța, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu ninsoare și vânt puternic. Traficul autovehiculelor de mare tonaj este restricționat între kilometrii 10 și 105 pe sensul București–Constanța, respectiv între km 144 și 10 pe sensul opus.

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să evite deplasările în zonele afectate, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumurilor și să circule doar cu vehicule echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Informarea autorităților

Centrul INFOTRAFIC anunță că mai multe tronsoare de autostrăzi și drumuri naționale sunt închise din cauza ninsorilor abundente și a viscolului: A1, A3, A7, A0, A2, DN22, DN2B, DNCB, DN1A, DN23B.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale:

1.Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 70, 104, loc. Oarja, județul Argeș - km. 106 Pitești, județul Argeș, 115 Pitești, județul Argeș și km. 120 Pitești, județul Argeș.

2.Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 (București) – km. 68, (Bărcănești, județul Prahova);

3.A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 (Dumbrava, județul Prahova) - km. 194 (Adjud, județul Prahova);

4.A0 Centura București, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

- calea 1, tronsonul kilometric 10 - 105, București-Dragalina, județul Călărași;

- calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

- DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

- DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

- DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;

- DN 2B, între loc. Brăila – limita cu jud. Buzău.

Județul Ilfov:

- DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

- DN 1A – loc. Mogoșoaia, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Județul Vrancea: DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.”, a transmis centrul INFOTRAFIC.