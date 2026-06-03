Primărie vandalizată în Caraș Severin după un conflict cu administrația locală

O primărie dintr-o comună din județul Caraș-Severin a fost vandalizată de un localnic în vârstă de 40 de ani, nemulțumit de administrația locală.

Bărbatul ar fi folosit o lopată și un par pentru a distruge geamurile și ușile din sticlă ale instituției. Potrivit primarului comunei Domașnea, în urma atacului au fost avariate aproximativ 80 de geamuri și alte elemente vitrate. Incidentul nu a provocat victime, iar polițiștii au intervenit rapid și au identificat autorul.

Acesta este cunoscut ca având probleme medicale și a fost transportat la spital pentru evaluare și îngrijiri. Clădirea primăriei se afla în renovare și nu era folosită pentru activități administrative în momentul producerii faptelor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și continuă cercetările pentru a stabili exact împrejurările în care a avut loc incidentul.