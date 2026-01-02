Prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana

Emanuele Galeppini avea doar 16 ani

Prima victimă identificată după tragedia din Elveția este Emanuele Galeppini, un tânăr jucător de golf de doar 16 ani.

Galeppini era originar din Genova, dar în ultimii ani locuia cu familia sa în Dubai. Acolo se făcuse cunoscut ca tânăr jucător de golf şi participa regulat la turnee pentru juniori şi amatori în Orientul Mijlociu şi Europa. Printre cele mai recente succese ale sale se număra victoria într-un turneu amator din Dubai, în primăvara anului 2025.

La momentul tragediei, tânărul de 16 ani se afla în Elveţia împreună cu prietenii pentru a sărbători Anul Nou. Incendiul a izbucnit în barul „Le Constellation” în primele ore ale zilei de 1 ianuarie. Circumstanţele exacte sunt încă în curs de investigare.

Moartea adolescentului a provocat o mare consternare în lumea internaţională a golfului. Federaţia Italiană de Golf i-a adus un omagiu lui Galeppini, considerându-l un tânăr sportiv dedicat, care promova corectitudinea şi pasiunea.