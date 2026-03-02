Momentul în care o dronă iraniană a lovit aeroportul din Dubai

Sursă: realitatea.net

O dronă atribuită Iranului a lovit sâmbătă seara zona aeroportuară din Dubai, provocând evacuări de urgență și suspendarea operațiunilor de zbor. Incidentul a avut loc la Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, iar autoritățile au confirmat daune și patru persoane rănite.

Potrivit comunicatelor oficiale, echipele de intervenție au fost mobilizate imediat, iar majoritatea terminalelor fuseseră deja evacuate conform planurilor de urgență.

La scurt timp după anunțul inițial privind suspendarea zborurilor, drona a lovit una dintre zonele aeroportului, determinând reacții rapide din partea personalului de securitate și a autorităților locale.

Momente de panică în interiorul aeroportului

Martorii au descris scene de haos în momentul impactului. Pasagerii și angajații aflați în terminal au fugit în direcții diferite, încercând să se adăpostească de teama unor noi explozii.

O succesiune de atacuri în regiune

Incidentul de la aeroport vine la scurt timp după alte episoade violente raportate în Emiratele Arabe Unite, inclusiv un incendiu pe insula artificială Palm Jumeirah, unde patru persoane au fost rănite. Potrivit autorităților, au fost activate protocoale de securitate suplimentare, iar pasagerilor li s-a recomandat să nu se deplaseze către aeroporturi până la noi instrucțiuni.

Suspendarea operațiunilor la Aeroportul Internațional Dubai și la Aeroportul Internațional Al Maktoum a fost anunțată oficial, toate zborurile fiind oprite pe termen nedeterminat. Pasagerii au fost sfătuiți să contacteze companiile aeriene pentru informații actualizate.

Autoritățile din regiune au raportat, în paralel, alte incidente cu rachete și drone în statele din Golf, pe fondul escaladării conflictului dintre Iran și adversarii săi. Situația a generat perturbări majore ale traficului aerian și îngrijorări privind siguranța civililor și a infrastructurii critice.

Pe măsură ce investigațiile continuă, autoritățile din Emiratele Arabe Unite analizează amploarea atacului și posibilele implicații de securitate, în timp ce regiunea rămâne în stare de alertă ridicată.