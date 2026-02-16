Iarna lovește din nou România! Ninsori viscolite și temperaturi de -7 grade în această săptămână

Vremea se schimbă radical

Vremea se schimbă radical! Meteorologii anunță o scădere bruscă a temperaturilor, care vor ajunge chiar și la -7 grade în perioada următoare. Meteorologul de servicu Alexandra Roșioară a declara, luni dimineață, în exclusivitate la Realitatea PLUS că ne așteaptă vânt puternic, polei și ninsori care vor îngreuna traficul, în special în sudul și sud-estul țării.

”Pentru astăzi, vremea va continua să se răcească. Maximele se vor încadra între -6 grade în nordul Moldovei și 11 grade în extremitatea sudică a teritoriului.

Astăzi, din punct de vedere al precipitațiilor, acestea vor fi local în vestul și în sudul țării și izolat în rest. Vor fi sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar la munte va ninge. Vântul va avea intensificări locale în această noapte în sudul și sud-estul țării, cu viteze la rafală, în general, de 45-55 km/h.

Pentru mâine, valorile de temperatură se vor situa în jurul mediilor multianuale în vestul, nord-vestul și centrul țării, și sub normele perioadei în rest. Sunt așteptate ninsori în partea de sud și de est, și local în centru, mâine noapte, precum și la munte și izolat în rest. De asemenea, se va depune și strat de zăpadă pe arii restrânse, consistent.

Vor fi și intensificări ale vântului în sudul și sud-estul teritoriului și în Carpații Meridionali și de Curbură, iar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea va fi scăzută. Mâine, maximele se vor încadra între -4 și 8 grade, iar minimele între -7 și 1 grad.(...)

Deocamdată, în această săptămână nu vorbim neapărat de o încălzire. Temperaturile vor fi, în general, sub mediile multianuale în sudul și estul țării și ușor peste norme în vestul, nord-vestul și centrul țării, până spre sfârșitul săptămânii”, a declarat meteorologul.