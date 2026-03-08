Hotelierii de pe litoral avertizează asupra întârzierilor administrative înainte de 1 Mai

Patronatele din turism semnalează un blocaj birocratic pe litoralul românesc înainte de minivacanța de 1 Mai, afirmând că numeroase hoteluri și unități turistice riscă să nu obțină la timp autorizațiile necesare pentru a funcționa.

Reprezentanții industriei spun că procedurile administrative durează prea mult, iar instituțiile responsabile procesează documentele cu întârziere.

În aceste condiții, operatorii din turism se tem că unele unități de cazare ar putea rămâne închise chiar în perioada în care sezonul estival începe, de regulă, pe litoral.

Potrivit patronatelor, obținerea tuturor avizelor necesare – de la autorizații de funcționare până la documente sanitare și de securitate – poate dura mai multe săptămâni, iar termenul limită pentru deschiderea unităților turistice se apropie rapid.

Situația este cu atât mai problematică cu cât minivacanța de 1 Mai reprezintă în mod tradițional startul sezonului turistic pe litoralul din România, iar hotelierii se așteaptă la un număr mare de turiști.

Reprezentanții industriei au cerut autorităților să urgenteze procesarea documentelor și să simplifice procedurile, avertizând că întârzierile ar putea genera pierderi economice semnificative pentru operatorii din turism și pentru economia locală.