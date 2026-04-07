George Simion, mesaj de forță de la tribuna Parlamentului: „Voi, puterea, ați închis Realitatea Plus”

Ionuț Nichita

După închiderea Realitatea Plus, liderul suveraniștilor, George Simion, le-a transmis un mesaj fără precedent politicienilor puterii chiar de la tribuna Parlamentului. Acesta susține că sistemul se află în spatele decizie CNA de a retrage licența televiziunii poporului.

„Sunt probleme mari legate de constituționalitate, tocmai dumneavoastră care ați anulat niște alegeri perfect valabile vorbiți? „Turul doi anapoi”, ziceți dumneavoastră. Asta e reacția dumneavoastră. Dumneavoastră care închideți televiziuni și puneți pumnul în gură exact cu Constituția. Și călcați în picioare libertatea de exprimare. Aveți tupeul. Da, s-a închis Realitatea și voi ați închis-o. Voi ați închis-o.”, a declarat George Simion de la tribuna Parlamentului.

