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Actualitate· 1 min citire
Furtunile au făcut prăpăd în centrul și nordul țării. Brașovul, sub ape după o ploaie torențială
Furtună
Vremea severă s-a mutat din sudul României spre centrul și nordul țării, unde ploile torențiale au provocat inundații și au blocat traficul în mai multe orașe. Brașovul a fost unul dintre cele mai afectate, după ce o aversă de numai 30 de minute a transformat străzile din centrul orașului în adevărate râuri.
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