Doi medici de la Spitalul Județean Reșița, trimiși în judecată pentru ucidere din culpă

Sursă: realitatea.net

Un pacient de 60 de ani a murit

Doi medici de la Spitalul Județean de Urgență Reșița au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, într-un dosar care vizează moartea unui pacient de 60 de ani. Ancheta procurorilor a scos la iveală acuzații privind modul în care a fost gestionată o urgență medicală complexă.

Doi medici de la Spitalul Județean de Urgență Reșița au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă în dosarul care vizează moartea unui pacient de 60 de ani.

Potrivit procurorilor, bărbatul a fost internat în aprilie 2021 cu un pneumotorax sever și o fractură de femur. Anchetatorii susțin că medicul de gardă din UPU a decis internarea pacientului pe secția de ortopedie, fără ca leziunea pulmonară să fie tratată cu prioritate. De asemenea, medicul ortoped care l-a preluat pe pacient este acuzat și el că nu a dispus intervenția chirurgicală de urgență necesară pentru tratarea pneumotoraxului.

Conform rechizitoriului, întârzierea drenajului pleural și menținerea colapsului pulmonar timp de aproape 5 zile au provocat complicații grave care au dus la decesul pacientului, într-un final.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița a transmis că faptele reținute în rechizitoriu au legătură directă cu modul de gestionare a cazului medical și cu evoluția ulterioară a pacientului.