Curtea Constituțională a respins din nou sesizarea lui Nicușor Dan pe legea Vexler

Curtea Constituțională a decis să respingă sesizarea depusă de președintele Nicușor Dan în legătură cu modificările aduse Legii privind libertatea religioasă și regimul cultelor. Decizia a fost anunțată în 4 februarie, în cadrul unei ședințe în care alte două sesizări au fost admise parțial.

Ce prevedea legea contestată

Actul normativ vizat modifică Legea 489/2006 și introduce sancțiuni pentru exercitarea fără drept a unor funcții clericale sau monahale, nu doar pentru preoți, ci și pentru rabini, imami sau alte funcții religioase asimilate, stabilite la solicitarea cultelor. Inițiativa legislativă aparține deputatului Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România.

Președintele a contestat legea la CCR, susținând că aceasta permite Secretariatului de Stat pentru Culte să definească, prin acte administrative, funcții religioase care intră sub incidența unei infracțiuni. În opinia sa, stabilirea elementelor constitutive ale unei infracțiuni trebuie făcută exclusiv prin lege, nu prin reglementări secundare.

Argumentele președintelui

În sesizare, șeful statului a invocat încălcarea unor articole din Constituție și din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. El a arătat că legea folosește sintagme vagi, care ar urma să fie definite ulterior prin acte administrative, ceea ce ar afecta claritatea și previzibilitatea normei. A mai susținut că atribuțiile funcțiilor clericale nu sunt stabilite prin lege, ci prin statute interne ale cultelor, ceea ce ar crea incertitudine juridică în aplicarea sancțiunilor.

O altă critică a vizat faptul că legea ar conferi cultelor un drept exclusiv asupra unor practici religioase, cu impact asupra libertății religioase și a libertății de exprimare.

Alte decizii ale Curții Constituționale

În aceeași ședință, CCR a amânat pronunțarea asupra sesizării depuse de președinte în cazul legii cunoscute drept „Legea Novak”, care prevede ca minimum 40% dintre sportivii unei echipe să fie cetățeni români.

Curtea a admis parțial obiecția de neconstituționalitate privind legea de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2025, care modifică legislația din domeniul sănătății. Președintele a reclamat că noul Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile ar permite păstrarea pe termen nelimitat a datelor medicale ale persoanelor, fără posibilitatea ștergerii acestora.

A fost admisă parțial și sesizarea formulată de AUR în legătură cu modificările aduse Legii nr. 267/2008, care vizează reglementări privind lucrările de la Palatul Parlamentului și administrarea imobilului.

CCR a amânat și sesizarea privind legea prosumatorilor, care modifică legislația din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale. Inițiativa a trecut pentru a doua oară de Parlament, după ce fusese retrimisă anterior spre reexaminare.

Sursa: Realitatea din Justitie