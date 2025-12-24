Ceață deasă și ninsori în Ajunul Crăciunului. Trafic îngreunat pe multe șosele din România
În Ajunul Crăciunului, șoferii se confruntă cu condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară
În Ajunul Crăciunului, șoferii se confruntă cu condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară. Centrul INFOTRAFIC a avertizat că în județele Cluj, Constanța, Covasna, Harghita și Ilfov vizibilitatea este redusă din cauza ceții, care scade câmpul vizual sub 200 de metri. În județele Alba, Botoșani și Hunedoara se înregistrează ninsori ușoare, fără să afecteze deocamdată circulația rutieră.
La ora 06:40 nu erau raportate drumuri naționale sau autostrăzi închise din cauza vremii sau a unor accidente. Traficul rămâne deschis, însă șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită în zonele cu ceață densă.
Pe principalele autostrăzi, A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești, traficul este fluid. Carosabilul este umed, dar vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt normale pentru această perioadă.
Situația poate evolua odată cu apropierea serii, când temperaturile scad, iar în mai multe regiuni sunt așteptate ninsori în noaptea de Crăciun.
