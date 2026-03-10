Actualitate· 1 min citire
„Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor
„Am rămas fără curent electric, iar casa ar fi putut lua foc” - este mărturia șocantă a Cristelei Georgescu despre calvarul prin care a trecut aceasta alături de soțul ei și de copii în seara anulării alegerilor din 6 decembrie 2024. În exclusivitate la Realitatea PLUS, în emisiunea "Culisele Statului Paralel" realizată de Anca Alexandrescu, soția președintelui interzis a povestit întreaga teroare prin care a trecut întreaga familie de când Călin Georgescu a fost înlăturat de sistem din cursa politică.
