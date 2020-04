PSD eterna gaură neagră a României

Încă de la alegerile generale din 2016, pesedeul a demonstrat ca nu este decât un partid electoral care vânează erorile celorlalți, îmbracă populist cele mai profunde temeri sociale, manipulează abil cele mai vulnerabile categorii și după ce câștiga alegerile se închide ermetic punând in mișcare o imensa mașinărie de fraudare a banului public! Dacă PSD ul ar fi fost un partid politic ar fi avut întotdeauna soluții și la guvernare și in opoziție, dar pe ei nu i-a interesat niciodată reconstrucția și modernizarea României ci doar privilegiile puterii și imbuibarea propriilor baroni, adevărați Vătafi ai sărăciei…Acum, in plină pandemie vor sa depună moțiuni de cenzura împotriva miniștrilor care chiar pot redresa situația economică dezastruoasa lăsată moștenire de camarila lui Dragnea și Dancila! Florin Citu de la Finanțe, care a adus bugetul ţării în echilibru, astfel încât să poată fi plătite pensiile şi salariile, precum şi indemnizaţiile sociale. A eliberat sumele care li se cuveneau de drept firmelor, sechestrate de PSD din TVA şi din concediile medicale, şi, nu în ultimul rând, a reușit abrogarea odioasei Ordonanţe 114 care a lovit ca un baros în economia României. A doua ținta este ministrul Agriculturii, Adrian Oros care poate transforma agricultura românească in principalul motor de redresare economică a țării, după ieșirea din pandemie! Pentru PSD, aceste victorii naționale nu sunt motiv de bucurie, ei nu sunt patrioți, ci adevărate îngrijorări electorale…succesul liberalilor ar însemna funeraliile politice ale acestei majoritați toxice…Capcana in care a căzut majoritatea populație in 2016, votand promisiunile abracadabrante din programul de guvernare, prezentat scolastic de Dragnea pe la toate televiziunile ne-au costat trei ani de stagnare și de sărăcie. Fără PSD la putere, România putea să aibă mai multe autostrăzi, mai multe şcoli, mai multe spitale, să aibă mai multe proiecte pe fonduri europene, să aibă un plan durabil de dezvoltare și modernizare pe termen mediu și lung…

Sondajele de opinie ii inebubesc pe pesediști! In ciuda extrem de complicatei Realități pandemice și a resurselor limitate, cabinetul Orban reușește sa se mențină in topul preferințelor electorale cu un scor de aproximativ 40 la suta, in timp ce pesedeul și acoliții lui băltesc in irelevanta…asta e și motivul războiului politic declarat azi de Marcel Ciolacu

Pandemia ne-a pus pe toți in fata unui adevăr dureros: nici o guvernare pana acum nu a gândit in perspectiva! Pesedeul, campionul Gândului falimentar: lasa ba ca merge și așa a lăsat România cu toate buzunarele goale și acum cu un tupeu abject ii acuza pe liberali ca au sărăcit bugetul, după câteva luni de la preluarea guvernării…Desi oamenii politici ar fi trebuit sa își schimbe primii, mentalul păgubos , sa facă pace interna și sa se așeze cu toții la masa rotundă a găsirii celor mai bube soluții pentru țara, pentru pesediști conteaza doar beneficiile lor electorale și după ce au distrus bugetul fac acum propuneri care nu doar sunt greșite dar împovărează o țară pe care au lăsat-o expusă si fără apărare!

Pentru mine este inacceptabil și revoltător să îi vedem dând lecții astăzi pe cei care au lăsat spitalele fără resurse, și economia fără investiții majore! Nu înțeleg de unde au găsit atâta nerușinare încât au ajuns chiar sa

instige la nerespectarea măsurilor menite să protejeze viața cetățenilor

Statul in viziunea pesedista a însemnat feudalizăre, clientelism, corupție, populism și doar aceasta Criza ne-a făcut sa înțelegem câteva lecții dureroase despre nevoia de a întări statul, de a restructura serviciile publice pentru a elimina coruptia la fel de pandemică

Fac un apel la luciditate și rațiune! Am fost unul dintre jurnalistii care au înțeles nevoia de împăcare politica și socială, dar încă odată pesedeul mi-a demonstrat ca nu este interesat de bunăstarea națiunii, ci ca rămâne in istorie ca un vampir nesătul, gata sa pustiiasca totul dacă asta e prețul cocoțarii lui la butoanele puterii!