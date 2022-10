După ce un consilier județean a răspândit în online iformația conform căreia câinii din adăpostul public din Moldova Nouă vor fi eutanasiați, iubitorii de animale s-au adresat primarului localității, căruia i-au cerut să nu permită omorârea patrupedelor.

Primarul vine cu precizări:

Niciodată, de când sunt primar, în acel adăpost nu a fost eutanasiat vreun câine. Mă confrunt, în acest moment, cu o problema majora legata de înmulțirea necontralata a patrupedelor, precum și cu abandonul lor la marginea orașului, de către persoane provenite din localităţile limitrofe. Am încercat organizarea unui târg de adoptii, am făcut apel la asociații şi ONG-uri pentru a primi sprijin atât în ceea ce priveşte adopţia cât şi materialele necesare sterilizării, însă n-am reuşit să găsesc înţelegerea necesară. În aceste condiţii adăpostul s-a suprapopulat, iar presiunea venita din partea cetățenilor s-a accentuat, în timp ce eu, efectiv, am epuizat toate pârghiile disponibile pentru gestionarea acestei probleme.